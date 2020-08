Inps: Delrio, ‘deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa’**

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “E’ un comportamento vergognoso quello dei cinque deputati che hanno chiesto il bonus previsto per sostegno a lavoratori con partite Iva in difficoltà per emergenza Covid. Non possono essere ammessi comportamenti simili da parte di eletti in Parlamento, soprattutto dinanzi alle difficoltà e alle sofferenze vissute da così tanti italiani in questi mesi. Restituiscano subito gli importi e chiedano scusa al Paese”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio.