Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il bonus covid di 600 euro incassato anche da 5 parlamentari impone una riflessione seria alle istituzioni e alla politica. Non basta indignarsi. Chi ha commesso l’abuso restituisca il maltolto. Da troppo tempo le leggi a sostegno delle persone in difficoltà diventano fonte di abusi intollerabili. è compito del legislatore scrivere leggi non manipolabili”. Lo ha scritto oggi su Facebook la segretaria generale della Cisl, Anmamaria Furlan.