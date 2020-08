Lago Maggiore in fase di “magra”: problemi per la navigazione [DATI]

Il Lago Maggiore è in fase di “magra”, con livelli preoccupanti, tanto che si iniziano a intravedere problemi per la navigazione.

Ieri il livello delle acque del Verbano ha toccato quota -20,9 cm al di sotto dello zero idrometrico, circa 75 cm in meno rispetto alla media storica degli ultimi 70 anni, anche se ancora al di sopra del minimo assoluto toccato nel 1990 con 50 cm sotto lo zero.

Negli ultimi giorni il calo ha rallentato, ma rimane importante: 7 cm in 7 giorni, cioè oltre 2 miliardi di litri di acqua persi ogni giorno.

Si registrano disagi sulla rete dei trasporti via acqua: sui traghetti tra Intra e Laveno non possono più essere caricati mezzi di peso superiore ai 100 quintali.