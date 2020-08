Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 12 Agosto: permane l’instabilità su gran parte della Penisola

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani e fino a mercoledì 12 agosto in Italia.

Domani, venerdì 7 agosto

Nord: Annuvolamenti compatti sul settore alpino e prealpino di Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige, Veneto, e localmente anche sulle restanti aree delle Alpi centroccidentali e dell’Appennino con deboli fenomeni anche temporaleschi, in attenuazione serale, cielo generalmente sereno altrove.

Centro e Sardegna: addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso delle zone appenniniche di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio meridionale con lievi rovesci temporaleschi, in dissolvimento dalla serata; bel tempo sulle restanti zone, seppur con isolati piovaschi attesi nelle zone interne sudorientali dell’isola.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa su gran parte del meridione con deboli piogge, rovesci e locali temporali, in lieve intensificazione su Puglia ionica, Basilicata e Calabria; dalla sera generale esaurimento dei fenomeni con ampie aperture, eccezion fatta per le aree tirreniche calabresi meridionali e per quelle siciliane.

Temperature minime senza variazioni su Romagna, Sardegna nordoccidentale, Salento, Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia centromeridionale e in rialzo altrove. Massime stazionarie su Alpi e Prealpi, basso Lazio, entroterra abruzzese, Molise, Puglia e Calabria, in flessione su Campania e Basilicata. Massime in aumento sul resto del Paese.

Venti da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali al Centro-Sud e sulle coste settentrionali adriatiche. Deboli da nord sulla Liguria e nordorientali sulle restanti zone di Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna;deboli variabili sul rimanente settentrione.

Mari mossi il basso Tirreno ad ovest e lo stretto di Sicilia; poco mosso il mar Ligure; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Sabato 8 agosto

Nord annuvolamenti a tratti compatti sulle aree alpine e appenniniche con isolati rovesci e qualche occasionale temporale attesi tra mattina e pomeriggio; cielo pressocché sereno altrove.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti tra aree appenniniche abruzzesi e Lazio centromeridionale con lievi rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata, in assorbimento dalla sera con cielo nuovamente limpido; bel tempo sulle rimanenti zone.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti intensa su Campania centromeridionale, rilievi pugliesi, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica e orientale con deboli piogge, rovesci o temporali, in intensificazione pomeridiana sulle relative aree tirreniche; dalla serata atteso un generale miglioramento con esaurimento dei fenomeni e ampie schiarite, eccezion fatta per la bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, dove le precipitazioni proseguiranno anche nelle ore notturne. Ampio soleggiamento sul restante meridione.

Temperature: minime in lieve rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale, Friuli-Venezia Giulia, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria, regioni centrali adriatiche, Molise, Puglia garganica e isole maggiori; in calo su Veneto settentrionale; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione sulla Sicilia centrorientale; stazionarie su Marche meridionali, rilievi laziali, Abruzzo, Molise e Calabria; in aumento sul resto del paese, più deciso su Puglia e Basilicata.

Domenica 9 agosto ampio soleggiamento interrotto da deboli instabilità durante le ore più calde su rilievi alpini, Campania meridionale, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia settentrionale e orientale.

Lunedì 10 agosto condizioni instabili su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, nonchè sui rilievi delle regioni meridionali tirreniche con deboli precipitazioni convettive attese nelle ore centrali della giornata; cielo sereno sul restante meridione e temporaneamente velato sulle rimanenti aree del Centro-Nord.

Martedì 11 agosto e mercoledì 12 agosto ancora formazioni di nubi imponenti a evoluzione diurna a ridosso della catena alpina e dorsale appenninica con deboli fenomeni termoconvettivi associati; bel tempo altrove.