Le Previsioni Meteo per l’ultima settimana di agosto: estate sì, ma senza eccessi di caldo. Ancora locali temporali

Previsioni Meteo – Ci sarebbero delle novità, verso fine mese, in riferimento alla circolazione generale a scala euro-atlantica. Non novità di particolare rilievo, tuttavia, nelle simulazioni modellistiche, va proponendosi una circolazione tendenzialmente meno esasperata in termini anticiclonici e, magari,con più ricorrenti fastidi umidi atlantici. In sostanza, il fronte stabilizzante subtropicale tenterebbe e in parte vi riuscirebbe anche, un significativo assalto alla conquista del Mediterraneo centrale proprio nei prossimi giorni ma, giusto a puntino, nella fase clou della sua espansione verso Nord, gli farebbe testa un cavo depressionaria atlantico che ne smorzerebbe le velleità espansionistiche, perlomeno in direzione dei meridiani centrali europei e, quindi, anche dei settori centrali del nostro bacino e dell’Italia. Questo freno imposto da una moderata circolazione ciclonica nordeuropea, determinerebbe una diversa via di fuga dell’onda prorompente nordafricana, o perlomeno dei massimi di pressione, sancendo probabilmente l’inizio di una fase meno esasperata in termini anticiclonici.

Non a caso, dopo l’interruzione anticiclonica con guasto temporalesco intorno al 23/24 del mese, a seguire, benché la pressione sarebbe nuovamente in recupero, non si assisterebbe a un conclamato promontorio anticiclonico, bensì a una media onda stabilizzante per qualche giorno, ma con prospettive, sul finire del mese, di un nuovo cavo depressionario, in affondo verso l’Europa centrale, ma anche verso i nostri settori Alpini, poi settentrionali e moderatamente anche verso quelli centro-occidentali del Mediterraneo. Insomma, negli ultimi giorni di agosto, si prospetterebbe una nuova fase più instabile, caratterizzata da aumento della ventilazione meridionale o occidentale, temperature nelle medie stagionali se non localmente anche più basse, e una certa attività temporalesca, ancora una volta più efficace sulle regioni settentrionali, ma diffusa anche sulle aree appenniniche, soprattutto tirreniche, localmente verso le isole maggiori. Probabilmente solo il basso Adriatico potrebbe rimanere più al margine dell’influenza instabile. In sintesi, dopo l’ennesima infuocata dei prossimi giorni fino a sabato e domenica, per il corso della prossima settimana, si dovrebbe assistere a un tipo di tempo spesso anche stabile e soleggiato, con temperature nella norma, senza particolari accesi e anche con prospettive di piogge più ricorrenti negli ultimi 3-4 giorni del mese.

Ulteriori dettagli sulla tendenza fino a fine agosto, nei nostri quotidiani aggiornamenti.