Un ragazzino di 13 anni è stato recuperato dalle acque del Brembo a Bonate Sotto nel Bergamasco, oggi pomeriggio: si era tuffato e non è più riemerso. Immediati i soccorsi. Il ragazzino è stato tratto in salvo da vigili del fuoco e 118 e portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.