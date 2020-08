Occhi al cielo per l’unica Luna Nera del 19 Agosto 2020: offrirà uno spettacolo di stelle cadenti

La sera del 19 agosto sarà speciale: ci attende una “Luna Nera“, una circostanza più “da calendario” che visiva, che in un cielo estivo – si spera privo di nuvole – potrebbe consentire di ammirare qualche stella cadente in più.

Semplicemente, il 19 il nostro satellite è in fase di novilunio, e tale la Luna Nuova è una “Black Moon“, termine più popolare che astronomico, che indica sia il secondo novilunio nello stesso mese, sia la terza Luna Nuova in una stagione con 4 noviluni (21 giugno, 20 luglio, 19 agosto e 17 settembre).

Nessun cattivo presagio, nonostante il nome “inquietante“, nessun particolare fenomeno interesserà il nostro satellite: allontanandoci da fonti di inquinamento luminoso, potremo semplicemente ammirare meglio il firmamento, proprio per l’assenza della luce lunare.

Potremo, ad esempio, concentrare la nostra attenzione sulle brillanti kappa Cignidi (picco 18/19 e 19/20 agosto) che si potranno scorgere tra le costellazioni di Cigno e Dragone.

Se vogliamo considerarlo un evento raro, si può notare che mentre la seconda Luna Nuova in un mese si verifica in media ogni 29 mesi, la 3ª in una stagione che ne contiene 4 si registra in media ogni 33 mesi.

La prossima Luna Nera come seconda Luna Nuova in un mese si verificherà il 30 aprile 2022 mentre per la 3ª Luna Nuova in una stagione che ne conta 4 dovremo attendere il 19 maggio 2023.