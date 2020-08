L’autostrada A22 del Brennero e’ stata riaperta al traffico nel tratto da Bolzano Sud a San Michele all’Adige. Ieri pomeriggio l’importante via di collegamento era stata chiusa precauzionalmente per la piena del fiume Adige in Bassa Atesina causata dalle forti piogge.

La linea ferroviaria del Brennero, invece, resta interrotta nel tratto Bolzano-Fortezza a seguito dell’esondazione del fiume Isarco all’altezza dell’abitato di Chiusa avvenuta nella giornata di ieri a seguito delle forti piogge.