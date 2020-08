Maltempo Alessandria, danni alla ferrovia: Intercity fa 7 ore di ritardo

E’ arrivato con sette ore e dieci minuti di ritardo l’intercity Torino Porta Nuova-Salerno in partenza ieri alle 21:55. E’ infatti rimasto coinvolto nel maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Alessandria – per cui il sindaco della città Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha annunciato la richiesta dello stato di calamità – e che ha causato il crollo di alberi sui binari e soprattutto il crollo di una torretta, che ha tranciato la linea aerea.

Con la linea verso Genova bloccata, il treno è stato deviato su Milano, da qui diretto a Genova in un percorso che nelle ore si è trasformato in una vera e propria odissea per i circa sessanta passeggeri. L’arrivo, che inizialmente era previsto per le 9.11 è infatti avvenuto intorno alle 16.30, dopo oltre 18 ore di viaggio. Destino simile è capitato anche all’Intercity Torino Lecce, anche in questo caso deviato su Milano.