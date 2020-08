Maltempo, alluvione in Bassa Austria: distretto di Melk sott’acqua, strade come fiumi a Bischofstetten [VIDEO]

Durante lo scorso fine settimana forti temporali hanno duramente colpito l’Austria, ed in particolare il distretto di Melk.

Danni e disagi si sono registrati in particolare a Mank, Bischofstetten, Hürm, Kilb, Inning e nelle comunità vicina.

Numerosi vigili del fuoco sono attualmente dispiegati sul territorio per fare fronte alle numerose richieste di intervento.

A Bischofstetten (distretto di Melk) la strada principale si è trasformata in un fiume sabato sera, dopo le forti piogge. Un centinaio di case sono state invase da un metro e mezzo d’acqua.

Ieri mattina la conta dei danni: molte case sono state evacuate.

“I danni a volte sono enormi, in alcune comunità ci sono state alluvioni che non si vedevano da 60 anni. Si tratta di eventi storici di inondazione“, ha spiegato il vice governatore Stephan Pernkopf.

“Durante la notte a volte avevamo interi villaggi allagati da un metro e mezzo d’acqua. All’inizio non potevamo fare molto, aspettavamo solo che il livello dell’acqua scendesse “, ha detto il comandante dei vigili del fuoco.

Interventi e operazioni dovrebbero proseguire anche nel pomeriggio di oggi.