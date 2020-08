Maltempo, frana nell’alto Verbano: colata di fango sulla statale del lago Maggiore, auto bloccate, si teme una fuga di gas [FOTO E VIDEO]

E’ molto seria la situazione per il maltempo nell’alto Verbano, dopo la colata di fango che si e’ abbattuta su una strada secondaria in località Rancone nel comune di Oggebbio e che ha trascinato via diverse auto, riversandosi anche sulla statale 34, la litoranea del Lago Maggiore, arteria che attualmente è stata chiusa al traffico. Al momento sembra non ci siano feriti, ma le auto bloccate sono diverse e le verifiche sono in corso. Preoccupa una possibile fuga di gas, legata al fatto che lo smottamento ha coinvolto una conduttura del metano. Diverse squadre sono al lavoro per liberare la statale, mentre a monte si sta organizzando un intervento in appoggio a residenti e turisti nella frazione di Oggebbio colpita per prima dalla frana. Sul posto i soccorritori con Vigli del fuoco, forze dell’ordine e volontari Aib.

A causare la colata di fango è stato un violento acquazzone che si è verificato nel pomeriggio di oggi. Sono diverse le auto rimaste ‘imprigionate” dalla colata di fango, come si può vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. Degli occupanti nessuno sarebbe rimasto ferito. Chiusa al traffico la statale 34 del Lago Maggiore, l’unico collegamento è quello che passa da Piancavallo lungo la Trarego-Colle o lungo la Val Cannobina. La pioggia intensa sta interessando ancora soprattutto il Verbano.