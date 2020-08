Maltempo Barletta: danni al Giardino del Castello e alla Litoranea

Da oggi e fino a giovedì è stata disposta dal Comune la chiusura dei giardini del castello di Barletta, a tutela della pubblica incolumità, per i danni provocati dal maltempo e per la verifica degli alberi. Soprattutto rami spezzati e alberi pericolanti. Il castello resta fruibile mentre resta interdetta solo l’area verde. Altri luoghi della città colpiti sono la litoranea di Levante, via Trani, piazza Plebiscito.

Ad ogni modo, non si sono registrati danni gravi e nessuno è rimasto coinvolto. La verifica è stata disposta per ragioni di sicurezza. Un intervento di pulizia e rimozione dei rami è stato effettuato nel cimitero comunale dove non ci sono rischi per la pubblica incolumità. A causa delle forti precipitazioni, inoltre, in maniera precauzionale il Comune ha predisposto un’ordinanza di divieto di balneazione a ridosso del Canale H.