Maltempo: Bper vara azione a sostegno delle aree del Veneto colpite

Alla luce del nubifragio che, domenica scorsa, ha colpito il Veneto – e in particolare le province di Verona, Vicenza e Padova – Bper Banca ha deciso varare un intervento a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni. Nel dettaglio, spiega una nota, l’istituto di credito emiliano mette a disposizione dei finanziamenti fino a 20.000 euro per le famiglie e fino a 100.000 euro per le imprese, della durata fino a 36 mesi.

Per gli importi non superiori ai 10.000 euro verra’ applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso dell’1% mentre per importi superiori il tasso sara’ fisso all’1%. Le domande potranno essere avanzate fino al 15 ottobre 2020.

“Con questo intervento – dichiara Giancarlo Guazzini, responsabile della Direzione Regionale Triveneto di Bper Banca – l’Istituto vuole confermare attenzione e vicinanza ai comuni cosi’ duramente colpiti dal forte maltempo, sostenendo le famiglie e le imprese nell’avviarsi il piu’ rapidamente possibile lungo il cammino della ripresa”.