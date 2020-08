Meteo estremo, il maltempo fa “esplodere” subito il Tour de France: 1ª tappa folle, cadute clamorose tra i big [LIVE]

Il maltempo che sta colpendo la Costa Azzurra ha fatto “esplodere” subito il Tour de France, partito oggi a Nizza in un’edizione inedita, posticipato di oltre un mese rispetto al solito per l’emergenza Coronavirus che ha fatto stravolgere il calendario delle corse ciclistiche internazionali. La pioggia e i temporali che stanno colpendo Nizza e il suo entroterra, dove si corre la tappa di oggi con un circuito intorno alla città, hanno già determinato nella prima discesa dalla Côte de Rimiez una serie di cadute importanti, tra cui quelle che hanno coinvolto Pavel Sivakov, Julian Alaphilippe, Andrey Amador, Pierre Latour e Nairo Quintana. Alaphilippe è rientrato in gruppo dopo un inseguimento sull’asfalto bagnato, mentre Sivakov è caduto nuovamente pochi chilometri più avanti ed è completamente escoriato. Soccorso dai medici di gara, potrebbe ritirarsi.

Un’altra caduta ha coinvolto il gruppo principale sul lungomare di Nizza all’ultimo passaggio prima del traguardo, coinvolgendo un altro big come Richie Porte oltre a Caleb Ewan, David De La Cruz, Luisleon Sanchez e Mikel Nieve.

Grande preoccupazione per l’ultimo giro del circuito: il maltempo si sta intensificando e i corridori dovranno ancora una volta salire sulla Côte de Rimiez e poi tornare in città. Sotto il nubifragio.