Maltempo in Calabria, nubifragi sulla Costa Viola: turisti in fuga dalle spiagge a Scilla, Bagnara e Palmi [FOTO e VIDEO]

Altra giornata di maltempo oggi al Sud Italia e soprattutto in Calabria dove per il 4° giorno consecutivo abbiamo piogge e temporali. Veri e propri nubifragi hanno colpito stamattina la Costa Viola e il versante tirrenico dell’Aspromonte, dove sono caduti 47mm di pioggia a Scilla (dove la temperatura è crollata a +19°C in pieno giorno), 41mm a Tagli, 36mm a Bagnara Calabra, 34mm a Rumia, 31mm a Solano, 28mm a Sinopoli, 21mm a Palmi. I dati pluviometrici sono ancora parziali, aggiornati alle ore 10:30, e al momento sta continuando a diluviare con forti temporali proprio nella zona Nord dello Stretto di Messina. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, dal borgo di Scilla dove i turisti hanno a che fare con la pioggia e freddo fuori stagione. Piove anche a Reggio Calabria, dove la temperatura è molto bassa: abbiamo +22°C in pieno giorno, come se fossimo in autunno. Attenzione ai fenomeni estremi: temporali, piogge e grandinate continueranno non soltanto oggi, ma anche domani, Sabato 8 Agosto.