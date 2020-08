Maltempo: chiusa l’Autobrennero tra Bolzano Sud e San Michele

Da questo pomeriggio è chiusa l’Autobrennero, A22, tra Bolzano Sud e San Michele in entrambe le carreggiate: la chiusura è stata disposta – spiega il Centro operativo autostradale – in via precauzionale, per il rischio di piena dell’Adige. La chiusura è stata disposta dal chilometro 85 al 120, al momento non sta piovendo ma è attesa l’ondata di piena prima di disporre la riapertura. Evacuate in via precauzionale anche 600 persone ad Egna, sul versante dell’Adige; mentre altre persone erano già state evacuate a monte per l’esondazione dell’Isarco a Chiusa. La linea ferroviaria in val dìIsarco è chiusa a causa dell’inondazione a Chiusa e anche la linea ferroviaria della Val Pusteria tra Valdaora e San Candido è fuori servizio causa mal tempo. Servizio sostitutivo con autobus.