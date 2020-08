Maltempo, Coldiretti: “In questa estate 2020 ci sono state 3 grandinate al giorno”

Dall’inizio dell’estate si sono verificate oltre 3 grandinate al giorno ed è scattato l’allarme nelle campagne con la vendemmia in corso e la frutta matura da raccogliere. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati ESWD in riferimento all’ultima ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia con bombe di acqua e ghiaccio, devastando mais, soia e frumento, con alberi sradicati e allagamenti e frane. Ma non si tratta di un fenomeno isolato, spiega Coldiretti, perché lungo tutta la Penisola in poco più di un mese e mezzo si sono verificati 484 eventi estremi che hanno causato pesanti danni a coltivazioni in campo e a strutture rurali.

Si tratta delle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che, tra l’altro, hanno fatto esplodere il pericolo idrogeologico su un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono. Il risultato è che i comuni italiani a rischio frane e/o alluvioni, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ispra, sono arrivati al 91,3%; una situazione aggravata dal fatto che il territorio è stato reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con la perdita negli ultimi 25 anni di oltre il 28% della superficie agricola utilizzabile in Italia ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari secondo la Coldiretti.