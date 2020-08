Maltempo, Conte sente Zaia: “Si valuta lo stato d’emergenza”

Il premier Giuseppe Conte ha sentito al telefono Luca Zaia e, a quanto si apprende, si sarebbe detto pronto a valutare lo stato di emergenza in Veneto per il maltempo. Il presidente del Consiglio ha chiamato anche il sindaco di Verona, Federico Sboarina ed è in costante contatto con il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Conte, riferiscono, ha espresso la massima vicinanza e solidarietà a Zaia e Sboarina per le popolazioni colpite. Il governatore veneto manderà una relazione integrativa e il premier ha detto che valuterà la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza dopo la richiesta fatta dallo stesso presidente della Regione.