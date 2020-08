Maltempo a Cortina, il sindaco: “La pioggia intensissima ha colpito solo alcuni punti, danni marginali”

“Danni marginali per l’allagamento di qualche scantinato, due garage ed un paio di esercizi commerciali ma tutto è tornato alla normalità con una notte di lavoro da parte dei Vigili del fuoco“: lo ha affermato il sindaco di Cortina d’Ampezzo (Belluno), Gianpietro Ghedina, in riferimento al nubifragio che ha colpito la cittadina nella serata di ieri. “Oggi c’è uno splendido sole, c’è gente e la ‘coda’ di turismo ferragostana che auspicavamo dopo lo stop da virus, si sta verificando: va tutto bene“. “Ieri sera la pioggia intensissima ha colpito per due ore solo alcuni punti della città tanto che c’è chi si è accorto della violenza di quanto stava accadendo soltanto da video e foto postate sui social“. “Per fortuna nulla di grave e con il lavoro di una notte ora è tutto pulito e in ordine“. “Non abbiamo ancora quantificato gli eventuali danni, comunque il Comune ha aperto le linee di segnalazione per l’eventuale contributo al ristoro dei danni subiti“.