Uno smottamento causato dalle forti piogge della notte ha investito una delle due carrozze del treno della ferrovia della Val di Non in Trentino. Fortunatamente non ci sono persone ferite. L’incidente si è verificato questa mattina a Cles, precisamente tra le due stazioni della città trentina. I viaggiatori diretti a Trento sono stati portati alla stazione più vicina a bordo della carrozza che non è stata danneggiata. La linea ferroviaria Trento-Malè è attualmente interrotta.