Maltempo Emilia Romagna, danni per pioggia e vento nel Modenese: alberi caduti, tegole volate e allagamenti [FOTO]

Nella notte, il maltempo ha dato un assaggio di quello che attende il Nord Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con nubifragi, grandine e vento. Oltre ad Alessandria, sventrata da un violento downburst, anche l’Emilia Romagna ha riportato danni, soprattutto nel Modenese, con alberi, rami e pali caduti sulle strade o sui cavi dell’elettricità, tegole volate, allagamenti e decine di chiamate ai vigili del fuoco e dei carabinieri in particolare nei territori di Nonantola, Castelfranco, Carpi, Soliera, San Felice Sul Panaro e nel capoluogo (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

A Bomporto, la guaina del tetto di un’abitazione in via per Modena è stata divelta dal vento, con il tetto in parte scoperchiato, così come un’altra casa in via di Navicello. A Soliera, in piazza Lusvardi sono volate sedie, transenne e il telo per il cinema all’aperto. Transenne e recinzioni danneggiate anche nei cantieri del centro storico (piazza Fratelli Sassi), di via Primo Maggio e della Palestra Loschi, ma anche fra la scuola dell’infanzia ‘Muratori’ e lo stadio ‘Stefanini’. Caduto il gazebo di fronte alla farmacia comunale.