Maltempo, sospesa l’evacuazione di Egna: il livello dell’Adige è sceso sotto la soglia d’allarme

“Buone notizie da Egna: Il livello dell’Adige è sceso sotto la soglia d’allarme e sta ancora scendendo. L’evacuazione è stata sospesa. La popolazione evacuata può quindi tornare nelle proprie abitazioni. Anche le ditte possono riprendere la loro attività. Il ponte di via Stazione rimane ancora chiuso!“. E’ quanto scrivono sulla propria pagina Facebook i Vigili del Fuoco sudtirolesi, Landesfeuerwehrverband Südtirol, in riferimento all’evacuazione avvenuta ieri in tarda serata della popolazione, a seguito del rischio esondazione.