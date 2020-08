Un forte temporale si è abbattuto su Milano questa notte. La pioggia, che ha fatto capolino sul capoluogo sin dalla serata di ieri, si è intensificata con il trascorrere delle ore, fino a trasformarsi in un temporale che ha caratterizzato tutta la notte.

Tregua poi all’alba, anche se le previsioni ipotizzano per questo sabato un’altra giornata piovosa. Non si segnalano comunque particolari criticità per le abbondanti precipitazioni verificatesi fino adesso.