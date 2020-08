Maltempo, forte temporale a Milano: è arrivato l’autunno

Un forte temporale è in atto su Milano. Il maltempo sta facendo così il suo esordio al Nord, dove per il fine settimana si prevedono forti piogge e temporali. E intanto nel capoluogo Lombardo la temperatura è scesa a +18°C mentre si registrano 30mm di pioggia: insomma una serata tipicamente autunnale.

Anche nella provincia di Sondrio si stanno registrano piogge e danni per il maltempo. In serata una raffica di circa 25 interventi da parte dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Mese e Morbegno e del Comando provinciale di Sondrio per il Maltempo che si e’ abbattuto su Valtellina e Valchiavenna. Pioggia torrenziale e vento, in particolare, nelle zone di Morbegno, Verceia e Colico (Lecco) per allagamenti di scantinati, strade e di un sottopasso stradale nel territorio comunale di Samolaco (Sondrio).