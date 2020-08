Maltempo Friuli Venezia Giulia: spaventosa tromba marina a Lignano [FOTO]

Risveglio burrascoso a Lignano, in Friuli Venezia Giulia. Dopo gli acquazzoni della notte con venti a 94km/h che hanno abbattuto gli alberi e affondato alcune imbarcazioni nel Triestino, una spaventosa tromba marina si è formata davanti al litorale intorno alle 8 del mattino. Fortunatamente è rimasta in mare, ma le immagini della gallery scorrevole in alto restano spettacolari.