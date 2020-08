Maltempo: grandinata a Cagliari, strade allagate, auto bloccate e disagi [VIDEO]

Strade allagate, tombini saltati, alberi pericolanti: è questo il bilancio dell’ondata di maltempo che si e’ abbattuta questa mattina sul Cagliaritano che sta ancora creando disagi. Un improvviso e violento acquazzone, misto a grandinata, nel giro di breve tempo ha provocato non pochi problemi soprattutto in citta’. Saltati in diverse zone i chiusini delle fognature e alcune strade si sono allagate. Piena d’acqua nella centralissima viale Diaz, dove diverse auto sono rimaste bloccate, in viale Merello, e soprattutto la zona di Pirri che come sempre si e’ riempita d’acqua. Problemi anche in via della Pineta dove si e’ registrato anche il cedimento del manto stradale, sul posto stanno gia’ operando gli agenti della polizia municipale. A causa del forte vento i vigili del fuoco sono intervenuti in alcune zone di Cagliari per rimuovere rami pericolanti. Allagamenti anche nel Sulcis Iglesiente, in particolare a Sant’Antioco dove stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco. Le strade allegate stanno creando problemi alla viabilita’.

I Vigili del fuoco, dunque, sono ancora al lavoro ma non si segnalano situazioni di emergenza. A causa del forte vento di maestrale il Comune, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini. La riapertura – si legge in una nota – verra’ comunicata non appena cesseranno le condizioni di pericolo.