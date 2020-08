Maltempo, forti temporali e temperature in picchiata: giornata autunnale al Centro/Nord, ultime ore di caldo al Sud

Il maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore determina scenari tipicamente autunnali sul Centro/Nord: violenti nubifragi hanno colpito stamattina la Toscana settentrionale, con 103mm di pioggia a Mutigliano, 70mm ad Aquilea, 43mm a Pontetetto, 39mm a Lucca. Piogge e temporali stanno provocando disagi in varie località dall’alto Tirreno all’alto Adriatico, con forti raffiche di vento e spiagge abbandonate improvvisamente dai bagnanti in fuga. Sempre Toscana fa molto fresco in tutta la Regione: alle ore 12:00, quindi in pieno giorno, abbiamo appena +21°C a Firenze, Pisa e Siena. Molto fresco anche al Nord, soprattutto nell’alto Adriatico: a Trieste, Verona e Venezia abbiamo appena +23°C, Chioggia e Porto Viro sono a +21°C, Brescia a +20°C, Trento e Belluno a +19°C.

Al Sud, invece, è l’ultimo giorno di caldo: abbiamo +33°C a Catania, Lecce e Crotone, ma anche qui le temperature diminuiranno sensibilmente a partire da stasera e nei prossimi giorni l’estate mostrerà il suo volto più dolce e piacevole, senza fenomeni di maltempo ma con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli per il corpo umano. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: