Allerta Meteo, al Nord è arrivato l’Autunno e adesso il Maltempo si sposta al Centro/Sud: pericolosissima area di convergenza, Squall-Line in arrivo [MAPPE]

Allerta Meteo – Il Nord Italia è improvvisamente piombato in autunno: in quest’ultima Domenica del mese di Agosto, infatti, le temperature sono molto basse, tra +20 e +22°C in pianura Padana nelle ore centrali della giornata, dopo il forte maltempo delle scorse ore che ha flagellato il territorio provocando danni ingenti su tutte le Regioni. Anche in Toscana la situazione è analoga. Purtroppo a Marina di Massa sono morte due bambine per le conseguenze di una tromba d’aria all’alba, e in Lombardia continuano le ricerche del cercatore di funghi disperso sulle montagne da ieri, probabilmente travolto dalla piena di un torrente. La pioggia continua a cadere incessante sulle Alpi lombarde e su tutto il Nord/Est, mentre al Sud è ancora piena estate. La Sicilia è assediata dagli incendi, alimentati dal forte vento di scirocco. Intorno a Palermo la temperatura ha raggiunto i +39°C, mentre in Puglia abbiamo varie località a +37°C e in Calabria a +36°C. Addirittura Termoli, in Molise, è a +38°C mentre pochi chilometri più a Nord abbiamo appena +24°C ad Ancona.

Nelle prossime ore il maltempo più estremo arriverà, seppur in modo lento e graduale, anche al Centro/Sud dove domani, Lunedì 31 Agosto, farà ancora molto caldo, ma in serata il fronte temporalesco raggiungerà le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Le temperature piomberanno su valori autunnali anche al Sud tra Martedì 1 e Mercoledì 2 Settembre:

La situazione più preoccupante in termini di fenomeni meteo estremi riguarda il Centro Italia nella giornata di domani, Lunedì 31 Agosto: si formerà una pericolosissima area di convergenza tra la Sardegna e l’Italia centrale, con violenti temporali stazionari per oltre 8-10 ore. Oltre alla pioggia abbondante, avremo intense grandinate, forti colpi di vento, trombe d’aria soprattutto sui litorali della Sardegna, del Lazio e della Toscana.

Sul mar Tirreno si formerà una squall-line temporalesca che nel pomeriggio di Lunedì inizierà a spingersi verso Sud:

Nella serata il fronte freddo raggiungerà Sicilia, Calabria e Puglia provocando anche nelle Regioni meridionali intensi temporali, forti venti settentrionali e grandinate. Anche qui, dal Tirreno al Canale di Sicilia, potranno formarsi trombe d’aria. Il maltempo persisterà anche al Nord, soprattutto al Nord/Est, con piogge, temporali e un ulteriore calo delle temperature che farà scendere la quota neve sulle Alpi fino a 2.000 metri di altitudine sulle Dolomiti.

