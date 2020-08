Maltempo senza sosta, non è finita: allerta meteo da incubo per Lunedì 31 Agosto in Sardegna, a Roma, nel Centro Italia e al Nord/Est

Allerta Meteo – E’ arrivato l’autunno nel weekend sul Centro/Nord Italia: il maltempo ha seminato morti e distruzione su tutte le Regioni settentrionali e in Toscana. Al Nord/Est sono esondati l’Adige e l’Isarco, con evacuazioni ad Egna e la chiusura dell’Autobrennero e della ferrovia. Le temperature sono crollate su valori tipicamente autunnali: abbiamo +19°C a Siena, +18°C a Trento, Treviso e Pordenone, +17°C a Udine e Bergamo, +16°C a Belluno, Como e Varese. Al Sud, invece, fa ancora molto caldo con temperature tropicali in piena notte: abbiamo +31°C a Bisceglie, +30°C a Barletta, +29°C a Palermo e Vieste, +28°C a Napoli e Bari, +27°C a Catania e Crotone. Ma è l’ultima notte della stagione con queste temperature così elevate: nel corso della giornata di Lunedì 31 Agosto il fronte freddo si spingerà verso Sud, facendo crollare le temperature anche al meridione seppur soltanto la sera, dopo il tramonto, quando si verificheranno forti temporali soprattutto in Sicilia e Calabria, nel basso Tirreno. Fino al pomeriggio sarà comunque l’ultima giornata di gran caldo con temperature massime a ridosso dei +40°C in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il maltempo, invece, flagellerà il Centro/Nord, e in modo particolare la Sardegna, tutto il Centro Italia e le Regioni del Nord/Est. Lungo l’area di convergenza tra il fronte freddo in arrivo da Nord e il caldo stagnante nel Mediterraneo, si formerà sin dalle prime ore del mattino una poderosa Squall-Line temporalesca che risalirà, con direttrice da Sud/Ovest verso Nord/Est, la Sardegna verso il Tirreno centro/settentrionale, portandosi nel corso della mattinata su Toscana e Lazio, e poi nel pomeriggio anche su Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni di maltempo saranno violentissimi, con numerose trombe d’aria soprattutto lungo le coste di Sardegna, Lazio e Toscana, ma anche nelle zone interne. Il vento supererà i 100km/h, in varie località cadranno oltre 100mm di pioggia e il mare andrà in burrasca.

