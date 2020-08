Maltempo Liguria: il torrente Verde rompe gli argini a Campomorone, allagamenti e animali intrappolati [VIDEO]

Il Maltempo che ha colpito nelle ultime ore le Liguria sta causando diversi danni, che per ora sono fortunatamente contenuti. In località Isoverde a Campomorone è uscito dagli argini il torrente Verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e al momento non si registrano feriti. A Moneglia, invece, i pompieri sono intervenuti per il tetto scoperchiato dell’hotel La Romantica. Sono state numerose le richieste di soccorso per piccoli allagamenti di scantinati e cantine, e per soccorso ad animali intrappolati.