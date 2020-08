Maltempo Liguria, Toti: “Non si registrano danni, tanta pioggia nello Spezzino”

“Non si registrano danni” in Liguria per la perturbazione con allerta arancione per temporali in atto fino alle 11 di domani nel centro e nel levante della Liguria. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto stampa sull’emergenza meteo. “Al momento sta piovendo abbondantemente sullo Spezzino – ha spiegato -. Ci aspettiamo che la perturbazione che percorrera’ quasi l’intera Europa nel corso della notte, lambisca anche la Liguria nelle ore centrali della notte e nelle prime ore della mattina. Per il momento il quadro di previsioni e’ confermato”.

“Il fronte che aspettiamo in questo momento e’ sulla Francia, all’altezza di Nizza – ha spiegato l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedonre -. Attraversera’ la regione nelle ore centrali della notte. L’intensita’ variera’ a seconda della velocita’ con cui il fronte passera’ ed e’ quello che ha spinto i nostri previsori a prolungare l’allerta arancione. Il quadro della mattinata e’ completamente rientrato”.