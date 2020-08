Maltempo Lombardia: 25 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Sondrio

In serata una raffica di circa 25 interventi da parte dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Mese e Morbegno e del Comando provinciale di Sondrio per il maltempo che si è abbattuto su Valtellina e Valchiavenna. Pioggia torrenziale e vento, in particolare, nelle zone di Morbegno, Verceia e Colico (Lecco) per allagamenti di scantinati, strade e di un sottopasso stradale nel territorio comunale di Samolaco (Sondrio). Alcuni interventi si sono resi necessari per alberi abbattuti a Colorina (Sondrio) e per soccorrere persone in difficolta’ nel territorio comunale di Val Masino. In Alta Valle, invece, chiusa la provinciale nel tratto che da Tola, comune di Valdisotto, conduce alla località di Aquilone, quella travolta dalla maxi-frana che nell’alluvione dell’estate 1987 sconvolse la Valtellina.