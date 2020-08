Maltempo Lombardia, allerta elevata per la frana Ruinon: grave rischio idrogeologico per le piogge persistenti

E’ ritenuto troppo grave il rischio idrogeologico per il persistere delle forti piogge anche nelle ore serali e per le previsioni meteo di domani sulla Lombardia e così è tornata elevata l’allerta alla frana Ruinon. In serata e’ stato deciso di chiudere la strada provinciale numero 29 che da Bormio conduce nella localita’ turistica di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), a partire dalla zona semaforizzata proprio per il pericolo costituito dalla grande frana. Confermato l’annullamento della manifestazione ciclistica amatoriale che si sarebbe dovuta tenere domani sul passo Gavia, nel versante della Valtellina e in quello della provincia di Brescia.