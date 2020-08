Maltempo Lombardia, frana in Valmalenco per violento temporale: fiume di fango sulla strada, almeno 3 morti [FOTO]

Dopo un improvviso e violento temporale questo pomeriggio, si è staccata una frana nel territorio di Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Un fiume di fango si è riversato sulla strada, all’altezza di una curva prima dell’ingresso dell’abitato. Dalle prime informazioni del 118 vi sarebbero 3 morti: sono una donna, un uomo e una bambina. Erano tutti nella stessa auto, investita dalla massa di detriti e piombata nel torrente. A bordo della vettura, anche un bimbo di 5 anni, portato in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni.

I corpi dei genitori e quello della figlia, di cui al momento non si conosco le generalità, sono stati trovati nell’auto assieme a quello della ragazzina. Tra le persone coinvolte si aggiunge un quinto infortunato, un uomo di cui non si conosce l’identità, che ha subito un trauma ed è stato portato in codice giallo, in elisoccorso, all’ospedale di Lecco. E’ un uomo di 49 anni, R.D.: ha riportato una ferita aperta all’addome ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118.

Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non e’ ancora noto se ci siano altre persone sotto la frana.

Poco dopo le 17, la colata di fango e detriti ha invaso la strada provinciale che dal comune di Chiesa in Valmalenco porta al Pian del Lupo travolgendo l’auto su cui viaggiava la coppia insieme ai due bambini piccoli. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino di Morbegno, l’elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como, i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio.