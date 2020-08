Maltempo Lombardia: piogge e temporali nel Pavese e in Valtellina, smottamenti in provincia di Lecco

Prima domenica sera d’agosto di forte maltempo in questo 2020 per la Lombardia. Piogge e temporali si stanno abbattendo su diversi versanti, causando danni e smottamenti.

Un violento temporale si è abbattuto questa sera su Pavia e buona parte della provincia. Alla pioggia si e’ aggiunto anche il vento che e’ soffiato con raffiche particolarmente forti, che hanno causato la caduta di alcuni alberi e di numerosi rami. Sono in corso diversi interventi dei vigili del fuoco, Non si registrano, al momento, incidenti provocati dal maltempo.

In Valtellina ha ripreso a piovere in serata con forte intensita’. Ci sono timori in particolare nella zona del Bormiese, dove la situazione è tenuta sotto stretta sorveglianza per la presenza di alcuni dissesti che, due giorni fa, hanno spinto il sindaco di Valdidentro (Sondrio) a emettere un’ordinanza di evacuazione per 43 persone, quasi tutti turisti, rimasta in vigore anche per oggi. In stato di allerta il distaccamento di Valdisotto dei Vigili del fuoco e i gruppi volontari, compreso quelli della Protezione Civile. Il rischio concreto è che, nelle prossime ore, se le condizioni meteo non miglioreranno, i primi cittadini del territorio o loro preposti dispongano nuove evacuazioni, innanzitutto a scopo prudenziale per la salvaguardia di residenti e turisti.

Vento, pioggia e smottamenti in Alta Valsassina. Un violento temporale si e’ abbattuto poco dopo le 21 su gran parte del lecchese e i problemi maggiori, con intervento dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, si registrano tra Casargo e Premana, lunga la strada provinciale 67, dove ci sono stati degli smottamenti. Sempre in Valsassina sono stati segnalati black out elettrici.