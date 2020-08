Maltempo Marche: nubifragio e chicchi di grandine come noci ad Ancona, pioggia e vento sul litorale: allagamenti e alberi caduti [FOTO]

Intensi temporali stanno colpendo il sud della Marche oggi, domenica 30 agosto. Un violento nubifragio e una grandinata con chicchi di grandi dimensioni, come noci, si sono abbattuti su Ancona nel primo pomeriggio. Pioggia, grandine e vento hanno spazzato le strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La violenza della grandine, e anche la grandezza dei chicchi, ha danneggiato anche grondaie, tapparelle, carrozzerie e vetri di alcune auto in sosta. Con il temporale anche una serie ininterrotta di tuoni e fulmini.

Danni anche nella provincia di Ancona per gli alberi abbattuti dal vento e finiti ad Agugliano, Offagna e in altri centri. A Santa Maria Nuova un fulmine ha appiccato un incendio in un campo. L’ondata di maltempo ha colpito anche buona parte del litorale marchigiano. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti.

Questi temporali si intensificheranno ulteriormente domani, lunedì 31 agosto. Nella prima parte della giornata, i fenomeni si concentreranno anche nel sud della regione, dove saranno diffusi accumuli pluviometrici di 25mm, con picchi di 50mm. Nel corso della giornata, i temporali si sposteranno sui settori settentrionali della regione, continuando a provocare forti piogge, grandinate e forte vento.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: