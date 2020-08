Maltempo in Alto Adige, bomba d’acqua a Merano: strade come fiumi in piena [VIDEO]

Una bomba d’acqua si è abbattuta oggi pomeriggio su Merano, interessante da pioggia e grandine. La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’Alto Adige sta causando disagi alla circolazione con alcune strade interrotte per frana. La giornata di oggi, inoltre, ha visto un intenso controesodo, con traffico diffuso soprattutto sulla strada statale 38 della Val Venosta, poi chiusa a seguito di una frana caduta tra l’abitato di Ciardes e quello di Stava. Nubifragio a Merano. Il centralissimo Corso Liberta’ per alcuni minuti e’ diventato un fiume d’acqua, come si vede nel video cliccando sul link sottostante. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Sono state chiuse per frana anche la strada provinciale 3 della Val Senales all’altezza di Maso Corto, la provinciale 24 da Fie’ allo Sciliar a Castelrotto (a S.Costantino alberi caduti) e la provinciale 98 da Merano ad Avelengo con deviazione attraverso Terlano – Meltina – Avelengo.