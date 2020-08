Maltempo, Messina in ginocchio dopo il nubifragio: enorme frana sulla Panoramica, si cercano eventuali dispersi [FOTO e VIDEO LIVE]

Continua il maltempo che si sta registrando da giorni nel Sud Italia. Oggi le piogge hanno interessato lo Stretto di Messina, causando danni e disagi. Solo ieri un nubifragio aveva devastato la splendida località turistica di Scilla, in provincia di Reggio Calabria e oggi i danni coinvolgono anche Reggio, con violentissimi temporali che hanno colpito la città, e Messina interessata già da due giorni da piogge intense.

A causa della bomba d’acqua caduta su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto. Terra rocce e detriti sono caduti sulla strada che è interrotta. Un’automobile è stata investita dalla terra caduta colpita ma per non si registrano feriti. Forze dell’ordine vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di liberare la strada controllando che non vi siano vittime. Su Messina è tornato il sole.

Soltanto oggi a Messina sono caduti, da stamani, 73mm di pioggia: un quantitativo rarissimo per il mese di Agosto. E’ il terzo giorno di pioggia consecutivo per un totale di 102mm di pioggia negli ultimi tre giorni.

Si tratta di numeri impressionati considerando che siamo ad Agosto, sopratutto per il Sud Italia.