Maltempo Milano, assessore Granelli: “Rischio esondazione elevato, livelli in salita”

“Ora sta piovendo molto su città e Seveso. I livelli sono in salita a Milano e a monte. Rischio esondazione elevato. Le squadre sono in strada, massima operatività su scenario Seveso e sottopassi“. Lo ha scritto su Facebook l’assessore alla Mobilità del comune di Milano, Marco Granelli, pochi minuti dopo l’inizio di un violento temporale sulla città. “Ieri è andata bene e la perturbazione non ha caricato particolarmente i territori di Milano e del bacino di Seveso e Lambro“, ha sottolineato l’assessore.