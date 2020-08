Maltempo Napoli: disposta la chiusura di tutti i parchi cittadini

In considerazione dell’avviso di allerta meteo di colore giallo emanato dalla Protezione Civile dalle 6 di domani mattina e fino alle 24, gli uffici competenti dell’amministrazione comunale di Napoli hanno disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini. Si precisa che la programmazione culturale prosegue domani regolarmente in tutte le location cittadine non essendo previste iniziative culturali nei parchi della citta’. Il bollettino – ricorda la nota del Comune – prevede anche in citta’ “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensita’, in attenuazione dal pomeriggio. Possibili raffiche nei temporali“.