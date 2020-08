Maltempo: nubifragio a Torino, forti raffiche di vento

Un nubifragio si e’ abbattuto oggi sul centro storico di Torino e in altre zone della città, dove alla pioggia si sono unite forti raffiche di vento. Non c’e’, al momento, notizia di allagamenti, almeno per quel riguarda il centro cittadino. Il forte temporale e’ stato meno intenso e piu’ breve rispetto a quello del 17 agosto scorso quando in un’ora la stazione meteo di Arpa in via della Consolata aveva registrato 78 mm di pioggia. Oggi su Torino, fino a questo momento, sono caduti 41mm di pioggia e la temperatura è crollata a 21 gradi in pieno giorno.

Cadute di alberi e allagamenti si sono verificati a Torino nel corso del nubifragio di oggi. In largo Berardi, in zona Vanchiglia, un albero e’ piombato sulla carreggiata ed e’ finito contro un’automobile. Un altro albero e’ caduto in corso Novara, nella zona di Barriera di Milano.