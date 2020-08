Maltempo, forti temporali in Basilicata: nubifragio e allagamenti a Potenza, interviene l’Esercito. Tromba marina a Maratea [FOTO e VIDEO]

Un nubifragio che si e’ abbattuto oggi a Potenza ha gettato la città nel caos, provocando allagamenti, in particolare nella zona bassa della città. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Al rione Rossellino – dove, in una struttura di accoglienza, sono in isolamento alcuni migranti risultati positivi al coronavirus – uomini dell’Esercito hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti intrappolati in un sottopassaggio.

Danni sono stati segnalati anche da diversi commercianti, i cui negozi, in via Pretoria (nel centro storico) e nella zona commerciale di via del Gallitello, si sono allagati.