Maltempo, alluvione lampo a Verona: città sommersa da acqua e grandine [FOTO e VIDEO]

Un violento nubifragio si e’ abbattuto nel pomeriggio di oggi su Verona e provincia causando pesanti danni e disagi. Alberi sradicati, grandine, strade allagate con l’acqua che ha raggiunto livelli allarmanti. L’ondata di maltempo ha interessato varie zone della città scaligera, dal centro storico al quartiere residenziale di Borgo Trento fino a Veronetta, rione ripetutamente colpito da nubifragi anche nelle scorse settimane. Nel centro cittadino la temperatura è crollata a +19°C, dopo che nel primo pomeriggio aveva raggiunto i +32°C. Il vento ha superato gli 85km/h e ha sradicato numerosi alberi, provocando danni ingenti. Colpita anche la Valpolicella, da stimare eventuali conseguenze ai vigneti.

Pioggia, grandine e danni nel vicentino

La violenta perturbazione che nel pomeriggio di oggi ha interessato il Veneto non ha risparmiato la provincia di Vicenza. Piogge abbondanti, forti raffiche di vento e chicchi di grandine grossi come noci hanno colpito il capoluogo berico (dove si registrano numerosi allagamenti) e quasi tutta la provincia. Da una prima analisi la zona piu’ colpita e’ quella dell’Alto Vicentino, alle pendici dell’Altopiano di Asiago, dove si registrano grandinate a Schio, Piovene Rocchette, Santorso, Thiene, Zugliano e nei ai comuni limitrofi. In corso la stima dei danni, anche per quanto riguarda le colture, in particolare le viti, dopo che nei giorni scorsi era iniziata la vendemmia delle uve precoci. I centralini dei vigili del fuoco sono stati presi d’assalto, con i pompieri gia’ al lavoro in vari punti della provincia, soprattutto per liberare le strade da rami spezzati e tronchi.