Maltempo Piemonte: Alessandria guarda a Dl agosto

Impegno bipartisan dai parlamentari alessandrini – Riccardo Molinari, Lino Pettazzi e Rossana Boldi (Lega), Mariassunta Matrisciano (M5S) e Federico Fornaro (LeU) – per vedere riconosciuto lo stato di emergenza ad Alessandria, duramente colpita dal maltempo dei giorni scorsi. E’ quanto emerso nel corso di un incontro a Palazzo Rosso con il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Riflettori puntati in particolare su scuole, edifici pubblici e privati. Le risorse dello stato di emergenza, che potrebbero essere inserite nel Dl agosto, sono ritenute indispensabili per un territorio gia’ profondamente segnato – oltre che da una decina d’anni di difficolta’ finanziarie – dalle due ‘alluvioni’ dell’autunno scorso e dal Covid-19.