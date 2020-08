Maltempo Piemonte, a Torino 40mm di pioggia in un’ora: grandine e vento ad Asti, frane e evacuazioni in alto Verbano

Forte maltempo stasera in Piemonte, con piogge su diversi versanti della regione.

Vento, pioggia e grandine hanno creato diverse criticità ad Asti e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per i tanti allagamenti e cadute di rami e alberi. Allagamenti soprattutto in zona nord della città, via Cavour, piazza del Palio, corso Gramsci, corso Torino, corso Alessandria dove un albero caduto ha intrappolato un uomo all’interno di un’auto. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dal mezzo: le sue condizioni non sono gravi. Anche sul cavalcavia Giolitti un albero e’ caduto sulla sede stradale provocando code e qualche disagio.

Nel corso del nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito Torino sono caduti 40 mm di pioggia in un’ora. La misurazione è stata fatta nella stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ai Giardini Reali. In 12 ore la stazione di Cesara (Vco)., sulle colline che circondano il lago d’Orta, ha registrato 87 mm di pioggia, nello stesso intervallo di tempo il Monte Carza, sopra Cannobio 104 mm.

E’ sempre critica la situazione nell’Alto Verbano, a Oggebbio, dove una frana si è abbattuta sulla strada provinciale in località Rancone per poi scivolare fino sulla litoranea. La statale 34 è ancora chiusa al traffico, mentre a Oggebbio tre famiglie con persone anziane sono state evacuate in via precauzionale, perché la frana ha danneggiato una conduttura del metano causando una fuga di gas. Sul posto i soccorsi, polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco, e i tecnici di Anas che stanno valutando la situazione per la possibile riapertura I Carabinieri hanno messo in salvo cinque persone che si trovavano bloccate in auto.