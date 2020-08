Maltempo Piemonte, forti temporali tra Astigiano e Alessandrino: frane, allagamenti e alberi caduti, violenta grandinata a Bergolo [FOTO e VIDEO]

Violenti temporali stanno colpendo il Piemonte, in particolare Astigiano e Alessandrino, con nubifragi e grandinate. Disagi nel sud della provincia di Asti a causa di allagamenti, alberi sradicati e locali grandinate (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Una violenta grandinata si è verificata a Bergolo, nel Cuneese.

Tra i dati pluviometrici più significativi nella regione, segnaliamo: 39mm a Pradeboni, 37mm a Loazzolo, 34mm a Chiusa Pesio, 32mm a Morozzo, 28mm a Peveragno, 26mm a Canosio.