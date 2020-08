Maltempo Piemonte, chiesa allagata a San Maurizio d’Opaglio: fedeli evacuati durante un funerale

Sono state evacuate a San Maurizio d’Opaglio (Novara) le trenta persone rimaste bloccate all’interno di una chiesa allagata durante un nubifragio. I vigili del fuoco hanno posizionato delle passerelle per permettere ai fedeli di uscire. Nella chiesa, in località Alpiolo, era in corso un funerale. Anche la bara è stata trasportata fuori e il parroco, don Massimo Volpati, sta ultimando il rito all’aperto, sotto la pioggia. La chiesa è stata invasa da quella che i presenti hanno definito “una cascata d’acqua” che è arrivata all’altezza delle ginocchia.

A causa del Maltempo i vigili del fuoco hanno effettuato nelle ultime ore quasi 500 interventi tra Lombardia, Veneto e Piemonte, interessate da ieri sera da piogge intense. 195 gli interventi tra le province di Milano (85) e Monza (110) per allagamenti, smottamenti, alberi abbattuti e strutture divelte. Squadre al lavoro anche tra Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e l’Alta Brianza. I vigili hanno inoltre svolto 60 interventi in provincia di Brescia, 40 in quella di Como; 75 a Verona e 45 a Padova; 40 ad Asti.