Maltempo Piemonte, violento downburst con venti di oltre 80km/h a Pozzolo Formigaro: alberi abbattuti e tetti scoperchiati, bagnanti bloccati dai torrenti ingrossati [FOTO e VIDEO]

Violenti temporali pomeridiani stanno colpendo il Piemonte, in particolare il Torinese e l’Alessandrino. A Torino, dove insistono al momento i temporali, si registrano 11mm di pioggia, mentre a Pozzolo Formigaro (Alessandria) si registrano 21mm. Pozzolo Formigaro è stata colpita anche da un violento downburst con raffiche che hanno superato gli 80km/h. Gli effetti sono alberi sradicati, cartelli divelti e tetti parzialmente scoperchiati (vedi foto dela gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

A metà pomeriggio, un improvviso e violento acquazzone con grandine ha colpito la Val Borbera, ingrossando i corsi d’acqua e sorprendendo alcuni bagnanti in un torrente in località Strette di Pertuso, nel comune di Cantalupo Ligure (Alessandria). In loro soccorso, bloccati su alcuni isolotti, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Protezione Civile. Al lavoro una squadra di Novi e una del comando di Alessandria con specialisti fluviali, oltre all’elicottero da Torino.