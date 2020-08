Maltempo, violenti temporali in Piemonte con nubifragi, grandine e forte vento: allagamenti, tetti scoperchiati e alberi abbattuti [FOTO e VIDEO]

Il maltempo non dà pace al Nord Italia. Dopo la frana in Lombardia costata la vita a 3 persone, violenti temporali stanno colpendo il Piemonte, soprattutto nelle province di Cuneo e di Torino, provocando danni e disagi. Nubifragi, vento forte e grandine hanno provocato allagamenti, rami spezzati, alberi abbattuti, tetti scoperchiati e tegole divelte (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Tra i dati pluviometrici più significativi nella regione, segnaliamo: 95,4mm a Massello, 56,8mm a Lemie, 44,6mm a Bielmonte, 42,4mm a Piedicavallo, 39,6mm a Pizzanco, 33,6mm a Carmagnola, 31,8mm a Crissolo, 30,4mm a Marene, 25,6mm a Poirino Banna. A Lemie (Torino) sono caduti 48mm di pioggia in un’ora: il dato è stato registrato dall’Arpa alle 16:40.