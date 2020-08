Maltempo Piemonte, sabato sera di forti temporali: nubifragi e grandine fino a 4cm nell’Astigiano dopo i +40°C di pomeriggio, ma fa ancora caldissimo [FOTO e VIDEO]

È un sabato 1 agosto all’insegna della grandine in Piemonte. L’intenso calore di oggi, infatti, sta dando vita a temporali anche intensi sui rilievi alpini dal Cuneese al Torinese, anche con nubifragi e violente grandinate. Come quella avvenuta a Montechiaro d’Asti, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto i 3-4cm di diametro (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Dopo i +40°C registrati oggi pomeriggio, alla base dei violenti temporali che si sono sviluppati in serata, fa ancora caldissimo in Piemonte. Alle 22, si registrano ancora: +30°C a Pozzolo Formigaro, +29°C a Pietra Marazzi, +28°C a Torino, Treiso, Predosa.

I temporali si intensificheranno nelle prossime ore, per sfociare in una violenta ondata di maltempo lunedì 3 agosto, che comporterà anche un forte calo delle temperature.